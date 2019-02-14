تحويل «هيبتا» إلى فيلم هندي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 05:18 مساء
بوستر فيلم «هيبتا» (خاص لـ بوابة الوسط)

أثناء فعاليات الدورة الـ69 من مهرجان «برلين السينمائي الدولي» قامت شركة «Bayview Projects» الهندية بشراء حقوق تحويل «هيبتا: المحاضرة الأخيرة» للمخرج هادي الباجوري إلى فيلم هندي، جاء هذا عبر اتفاق تم من خلال شركة «MAD Solutions» بين «The Producers» المنتجة للفيلم والشركة الهندية.

وعلق المنتج هاني أسامة على هذا الاتفاق، قائلاً «منذ كان رواية، وهيبتا يحمل قصة جماهيرية عالمية، الفيلم المصري استطاع أن يكون أكثر فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية، وأثق في أن نسخته الهندية سوف تلقى إعجاب الجمهور الهندي».

ويقول المنتج الهندي بوني كابور «لا شك في أن هناك تأثير كبير متبادل بين الهند ومصر من حيث الثقافة والفنون والمعمار منذ قديم الزمان، وإنه لمن دواعي سروري أن نتعاون من خلال شركتنا مع السينما المصرية، حين شاهدت هيبتا: المحاضرة الأخيرة، قررت أن أصنع نسخة هندية منه، لكي يستمتع بمشاهدته الجمهور الهندي. أؤمن بأن هذه هي البداية فقط، وسوف نرى فيما بعد أفلامًا مصرية تتحول هندية والعكس، ومتأكد من أن السنوات المقبلة سوف تشهد إنتاجًا مشتركًا أكثر بين صناعة السينما الهندية والمصرية».

المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة «MAD Solutions» يعلق على الأمر، قائلاً «هذا يأتي ضمن استراتيجية MAD منذ إنشائها منذ عشر سنوات في توسيع مصادر دخل وصناعة السينما العربية، فمن خلال ذلك سوف يتحول هيبتا: المحاضرة الأخيرة إلى فيلم هندي، والهند هي أكبر سوق سينمائية في العالم من حيث عدد الأفلام التي يتم إنتاجها سنويًا».

فريق تمثيل «هيبتا: المحاضرة الأخيرة» يتكون من: عمرو يوسف وماجد الكدواني وأحمد مالك وأحمد داود ودينا الشربيني وياسمين رئيس وجميلة عوض وهاني عادل وأحمد بدير وسلوى محمد علي وكندة علوش وأنوشكا ومحمد فرَّاج ونيللي كريم وشيرين رضا والطفلين عبد الله عزمي ولينة بن حمان، وقام بإنتاج الفيلم هاني أسامة ومحمد حفظي وأمجد صبري، وقام بكتابة السيناريو وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.

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