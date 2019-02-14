الذكرى الـ13على تأسيس مجموعة الأربعاء الأدبية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 14 فبراير 2019, 03:11 مساء
الذكرى الـ13على تأسيس مجموعة الأربعاء الأدبية

نظمت مجموعة الأربعاء الأدبية، بمكتبة اليونسكو بسبها احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيسها، بحضور مدير مكتب الثقافة بسبها حميدة لملوم وعدد من الأدباء والمثقفين والإعلاميين بسبها.

وألقيت الأربعاء، العديد من الكلمات حول أهمية هذه المجموعة الأدبية وما تقدمه من أنشطة ثقافية وإبراز المشهد الثقافي بالمدينة.

وقال القاص مهدي جاتو أحد مؤسسي المجموعة لـ«بوابة الوسط» إن «الهدف من تأسيس مجموعة الأربعاء الأدبية هو إيجاد مكان لإبراز الأنشطة الثقافية من شعر وقصة وفن في المدينة، لأن الأديب بحاجة لمكان يخاطب فيه الناس إلى جانب حاجة الناس إلى سماع الشعر أو القصة في أصبوحات أو أمسيات شعرية أو أدبية، وكان الأمر مجرد حلم، ولكن استمر حتى وصلنا إلى 13عامًا من العمل والعطاء، في الظروف التي شهدتها البلاد مؤخرًا».

وقال مسؤول مكتبة اليونسكو بسبها سالم عبدالوهاب إن مجموعة الأربعاء «ساهمت في إبراز المشهد الثقافي لمدينة سبها وقدمت العديد من النصوص في مجال  القصة والشعر والأدب والتراث المجموعة في المجتمع الثقافي بمدينة سبها».

و قالت إحدى المشاركات مسعودة الطبولي إن مجموعة الأربعاء الأدبية «قدمت للمرأة في سبها فرصة إبراز مواهبها الأدبية في مجال قصة وشعر وأدب، حيث استطاعت العديد من النساء تقديم أمسيات أو أصبوحات شعرية و قصصية».

وأوضح الشاعر أحمد قرين أن مجموعة الأربعاء «انطلقت قبل 13عامًا بعدد 3 أشخاص فقط، ولكن استطاعت جذب المزيد من الأدباء والمثقفين بالمدينة».

وتخللت الاحتفالية العديد من الفقرات، حيث قدم الشعر ووصلات غنائية، وعرض مرئي يوضح أنشطة المجموعة خلال السنوات الماضية.

الذكرى الـ13على تأسيس مجموعة الأربعاء الأدبية
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