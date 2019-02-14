محافظة البريمي ضيف شرف معرض مسقط للكتاب

محافظة البريمي ضيف شرف معرض مسقط للكتاب (أرشيفية:انترنت)

تحل محافظة البريمي في شمال غرب سلطنة عمان ضيف شرف على الدورة الرابعة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 20 فبراير إلى الثاني من مارس المقبل.

وبخلاف ما اعتادت عليه معظم معارض الكتب العربية من اختيار دولة أو منظمة أو جهة خارجية كضيف شرف، يحتفي معرض مسقط للكتاب سنويًا بإحدى البقاع المحلية ليسلط الضوء على تاريخها وعاداتها، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال وزير الإعلام العماني، عبدالمنعم بن منصور الحسني، في مؤتمر صحفي الأربعاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض إن إدارة المعرض «ارتأت هذا العام أن تنتقل من ضيافة المدن العمانية إلى ضيافة المحافظات على أن تكون محافظة البريمي هي ضيف شرف المعرض»، وأضاف أنه تم إعداد برنامج ثقافي وفكري وفني حول هذه المحافظة سيتم تنفيذه طوال فترة المعرض.

وأكد أن المعرض ليس مجرد واجهة لعرض الكتب لكنه سيشهد مشاركة الجهات ذات الصلة بصناعة ونشر الكتاب كحضور مؤلفين للتوقيع على إصداراتهم وإبرام عقود الإنتاج والنشر ومشاركة المؤسسات المعنية بصناعة الكتاب وما يتصل به من إعداد وتجهيز وتغليف وإخراج فني.

تشارك في المعرض 30 دولة من بينها بعض الدول التي تظهر لأول مرة مثل الصين وكندا وسريلانكا وبلغاريا، وذلك مقارنة مع 28 دولة في الدورة السابقة، ويبلغ عدد دور النشر المشاركة 882 دار نشر بينها 629 بشكل مباشر و253 بنظام التوكيلات، وذلك بالمقارنة مع 783 دار نشر في الدورة السابقة، ويقدم المشاركون 523 ألف عنوان كتاب في شتى فروع المعرفة وبمختلف اللغات تمثل الإصدارات الحديثة نسبة 35 بالمئة منها.

ويشمل برنامج المعرض هذا العام 106 فعاليات بينها 22 فعالية من نصيب محافظة البريمي، وتتضمن هذه الفعاليات ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل وحلقات نقاش، ومن بين الفعاليات ندوة بعنوان «عُمان في الكتابات العربية والأجنبية» تسرد كل ما كُتب عن سلطنة عمان في الإصدارات العربية والمترجمة، وندوة أخرى بعنوان «الطفل وإعلام المستقبل» تقام بالتعاون مع مكتبة الطفل العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

ويكرم المعرض ثلاث شخصيات عمانية أثرت الوجدان العماني والعربي بأعمالها وهم الموسيقار مسلم الكثيري، والكاتبة بشرى خلفان، والأكاديمي والناقد إحسان صادق أستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة السلطان قابوس.