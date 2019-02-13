روسيا ضيف شرف الدورة الـ 30 لمعرض أبوظبي للكتاب

روسيا ضيف شرف الدورة الـ 30 لمعرض أبوظبي للكتاب (أرشيفية:انترنت)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدولة الإمارات اختيار روسيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثلاثين التي ستقام عام 2020.

وقالت في بيان إن هذا الاختيار جاء «احتفاء بالثقافة الروسية الغنية وجميع جوانبها التي تشمل الأدب والفن والموسيقى»، وفقا لوكالة «رويترز».

جاء الإعلان بعد حفل توقيع مذكرة تفاهم في موسكو بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصال الجماهيري.

ويقام معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نهاية شهر إبريل من كل عام ويستمر لمدة أسبوع، ويعد هو ومعرض الشارقة الدولي للكتاب من أبرز المناسبات الثقافية السنوية في دولة الإمارات.

وقال مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب عبد الله ماجد آل علي «ستحتفي الدورة 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بروسيا، والتي تتميز بثقافتها الفريدة وفنونها وإرثها الغنيين، علاوة على تقاليدها القائمة على المعرفة».

وتقام الدورة التاسعة والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الفترة من 24 إلى 30 إبريل المقبل وتحل الهند كضيف شرف.