نور التونسية تغني من كلمات مروان خوري «عجلت كتير»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 03:52 مساء
الفنانة التونسية نور (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة نور التونسية أغنية جديدة باللجهة اللبنانية حملت عنوان «عجلت كتير» تعاونت في كلماتها مع الفنان اللبناني مروان خوري وألحان محمود عيد، وتوزيع عمر الصباغ، وميكس وماستر محمد المقهور.

وأعربت نور التونسية عن سعادتها بالتعاون الأول الذي جمعها مع الفنان الشامل مروان خوري، الذي قدم لها كلمات للأغنية متميزة حملت معانٍ جميلة في الحب، متمنية تكرار التجربة معه في أعمال جديدة مقبلة.

وأكدت أيضًا سعادتها بتكرار التعاون مع الملحن محمود عيد بعد أغنيتها «الله يخلينا لبعض» التي قدمتها مع الفنان اللبناني آدم العام 2016، وصورتها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني بسام الترك.

وطرحت أغنية «عجلت كتير» عبر قناة الشركة المنتجة على يوتيوب، إلى جانب الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية وتطبيقات «أنغامي» و«آي توينز».

نور التونسية مع الفنان اللبناني مروان خوري (خاص لـ بوابة الوسط)
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