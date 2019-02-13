تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة

تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)

تتواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية في قاعة الشهداء بمصراتة، بدعم من الهيئة العامة للثقافة، ضمن فعاليات المهرجان السياحي الثقافي، في نسخته الثانية، وتستمر المعارض المقامة على هامش المهرجان حتى 14 فبرايرالجاري.

وضم المهرجان السياحي والثقافي في يومه الثالث العديد من الفعاليات، والأنشطة التسويقية والترفيهية، وعروض فلكلورية للفرق المشاركة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

أما النصف الثاني من ثالث أيام المهرجان احتضنته قاعة الشهداء، حيث تضمن محاضرة بعنوان «سوريا مهد الحضارات» ألقاها ياسر ياسين، ومحاضرة عن التواصل الاجتماعي لمحمد الغزال، ونظم معرض دونا مسابقة الرسم للأطفال لليوم الثالث على التوالي.

والتقى الجمهور مع فرقة أحيدوس المغربية، التى قدمت لوحة فنية شاركت بها الجالية المغربية عكست الثقافة المغربية من خلال تجسيد طقوس العرس المغربي وكان ختام اليوم الثالث مع أمسية للشعر الشعبي.

تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)

تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)

تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)

تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)

تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)

تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)