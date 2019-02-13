تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 01:41 مساء
تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)

تتواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية في قاعة الشهداء بمصراتة، بدعم من الهيئة العامة للثقافة، ضمن فعاليات المهرجان السياحي الثقافي، في نسخته الثانية، وتستمر المعارض المقامة على هامش المهرجان حتى 14 فبرايرالجاري.

وضم المهرجان السياحي والثقافي في يومه الثالث العديد من الفعاليات، والأنشطة التسويقية والترفيهية، وعروض فلكلورية للفرق المشاركة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

أما النصف الثاني من ثالث أيام المهرجان احتضنته قاعة الشهداء، حيث تضمن محاضرة بعنوان  «سوريا مهد الحضارات» ألقاها ياسر ياسين، ومحاضرة عن التواصل الاجتماعي لمحمد الغزال، ونظم معرض دونا مسابقة الرسم للأطفال لليوم الثالث على التوالي.

والتقى الجمهور مع فرقة أحيدوس المغربية، التى قدمت  لوحة فنية شاركت بها الجالية المغربية عكست الثقافة المغربية من خلال تجسيد طقوس العرس المغربي وكان ختام اليوم الثالث مع أمسية للشعر الشعبي.

تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)
تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)
تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)
تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)
تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)
تواصل فعاليات مهرجان الثقافة العربية بمصراتة (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020