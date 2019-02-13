ثقافي المنشية ينظّم ملتقى للسلام والتسامح بالجميل

ثقافي المنشية ينظّم ملتقى للسلام والتسامح بالجميل (فيسبوك)

نظّم مكتب ثقافة المنشية بمدينة الجميل، الإثنين، ملتقى ثقافيًا اجتماعيًا بين مدينتي الجميل وزوارة، بعنوان «كفانا تفرقة نعم للسلام» بالمركز الثقافي المنشية، في إطار جهود تعزيز المصالحة الوطنية.

حضر الملتقى عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة محمد الهدار، ومدير إدارة التنمية الثقافية بالهيئة عصام القبائلي، ومدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة نوري المعداني، ومديرو مكاتب الثقافة بالجميل، وزوارة، ورقدالين، وزلطن، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ورحب الهدار في كلمته بالملتقى بالحضور، وأكد أن الملتقى يهدف لرأب الصدع والمصالحة الوطنية قائلًا «ما أحوجنا اليوم لعقد مثل هذه اللقاءات في وقت انتشرت فيه الفتن والفساد والتفرقة»، ودعا الهدار إلى الوحدة والتسامح ونبذ الفرقة.

ثقافي المنشية ينظّم ملتقى للسلام والتسامح بالجميل (فيسبوك)