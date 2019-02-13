ثقافي المنشية ينظّم ملتقى للسلام والتسامح بالجميل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 12:01 مساء
ثقافي المنشية ينظّم ملتقى للسلام والتسامح بالجميل (فيسبوك)

نظّم مكتب ثقافة المنشية بمدينة الجميل، الإثنين، ملتقى ثقافيًا اجتماعيًا بين مدينتي الجميل وزوارة، بعنوان «كفانا تفرقة نعم للسلام» بالمركز الثقافي المنشية، في إطار جهود تعزيز المصالحة الوطنية.

حضر الملتقى عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة محمد الهدار، ومدير إدارة التنمية الثقافية بالهيئة عصام القبائلي، ومدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة نوري المعداني، ومديرو مكاتب الثقافة بالجميل، وزوارة، ورقدالين، وزلطن، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ورحب الهدار في كلمته بالملتقى بالحضور، وأكد أن الملتقى يهدف لرأب الصدع والمصالحة الوطنية قائلًا «ما أحوجنا اليوم لعقد مثل هذه اللقاءات في وقت انتشرت فيه الفتن والفساد والتفرقة»، ودعا الهدار إلى الوحدة والتسامح ونبذ الفرقة.

ثقافي المنشية ينظّم ملتقى للسلام والتسامح بالجميل (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020