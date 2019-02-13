بالصور: سامح حسين وساندي في العرض الخاص لـ«عيش حياتك»

من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل صناع «عيش حياتك» مساء الثلاثاء، بالعرض الأول الفيلم داخل إحدى السينمات بالتجمع الخامس وسط حضور نجوم الفن.

وحضر من أبطال العمل سامح حسين وساندي والمنتج سامر المحضر والمخرج تامر بسيوني والفنان القدير أحمد حلاوة وسامية الطرابلسي ونجم مسرح مصر حامد الشراب.

كما حضر عدد من نجوم الفن منهم محمد رياض وشريف رمزي وهبة الأباصيري وكريم محسن وداليا البحيري وطاهر أبو ليلة ونضال الشافعي وأحمد تهامي، وظهر العرض في شكل مبهر، وقام بتنظيمه «better event& media» سامح مراد ومصطفى مرتضى وسط حضور العديد من القنوات الفضائية والإعلاميين.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)