بالصور: سامح حسين وساندي في العرض الخاص لـ«عيش حياتك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 10:06 صباحا
من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل صناع «عيش حياتك» مساء الثلاثاء، بالعرض الأول الفيلم داخل إحدى السينمات بالتجمع الخامس وسط حضور نجوم الفن. 

وحضر من أبطال العمل سامح حسين وساندي والمنتج سامر المحضر والمخرج تامر بسيوني والفنان القدير أحمد حلاوة وسامية الطرابلسي ونجم مسرح مصر حامد الشراب.

كما حضر عدد من نجوم الفن منهم محمد رياض وشريف رمزي وهبة الأباصيري وكريم محسن وداليا البحيري وطاهر أبو ليلة ونضال الشافعي وأحمد تهامي، وظهر العرض في شكل مبهر، وقام بتنظيمه «better event& media» سامح مراد ومصطفى مرتضى وسط حضور العديد من القنوات الفضائية والإعلاميين.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «عيش حياتك» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020