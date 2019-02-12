«هون» تعرض «وزارة الأحلام» في اليوم العالمي للمسرح

من تجارب فرقة هون لعرض «وزارة الأحلام» (فيسبوك)

بدأت فرقة هون للمسرح إجراء التجارب على عرض «وزارة الأحلام»، إعداد أحمد ابراهيم، تأليف محمد الأصفر وإخراج إبراهيم فكرانة، وأداء أحمد مسعود وكمال بوزيد وكاجيجي وصابر جابر وسعد سالم.

وستقدم المسرحية على مسرح الشهداء بهون، في ذكرى اليوم العالمي للمسرح، الذي يحتفل به العالم يوم 27 مارس من كل عام.

وقال المخرج فكرانة: «دأبت فرقة هون منذ أربع سنوات على تقديم عرض مسرحي في مناسبة اليوم العالمي للمسرح احتفاء به».

ويشارك في المسرحية العديد من الوجوه الجديدة، وقال فكرانة «في هذا العمل أقوم بدور المدرب للممثلين الجدد، وأدربهم على حسب شخصيتهم في المسرحية».

وتدور فكرة المسرحية عندما ييأس الانسان في الحصول على حريته، وهي عبارة عن أحداث فوضوية لا نظام بها سوى الأحلام، عكس الواقع الذي ابتعد عن الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة.



من تجارب فرقة هون لعرض «وزارة الأحلام» (فيسبوك)