محاضرات وعروض فنية بثاني أيام «مهرجان الثقافة العربية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 01:35 مساء
مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)

تنوعت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الثقافة العربية في مصراتة، ما بين محاضرات وعروض فنية.

وتنظم المهرجان مفوضية المجتمع المدني مصراتة، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة، لمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير، الذي يقام على هامش المهرجان السياحي الثقافي، في نسخته الثانية تحت شعار «مصراتة تحتضن الوطن»، وفق صفحة هيئة الثقافة على «فيسبوك».

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني محاضرة بعنوان «مصراتة الجذور التاريخية للاسم» للدكتور علي اسيمو، ومحاضرة عن تاريخ السودان، وعرضًا موسيقيًا سودانيًا، إضافة إلى عرض مسرحي من تقديم الجالية السودانية، إضافة إلى مسابقة للأطفال في الرسم.

وشهد اليوم الثاني إقبالاً كبيرًا من الجمهور على زيارة المعارض وأجنحة الدول المشاركة في المهرجان بقاعة الشهداء، ودارت كذلك فعاليات دوري الكرة المصغرة وسط تنافس فرق الجاليات العربية المشاركة. واختتمت فعاليات اليوم الثاني بقراءات من الشعر الفصيح.

مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)
مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)
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