كريستيان بايل يحرج ترامب «تمثيليًا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 10:55 صباحا
كريستيان بايل على السجّاد الأحمر قبل عرض فيلم «فايس» في مهرجان برلين السينمائي في 11 فبراير 2019 في برلين (أ ف ب)

يرى كريستيان بايل أن ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي سابقًا شخصية أكثر أهمية من الرئيس دونالد ترامب، وذلك على الصعيد التمثيلي.

وقال بايل، الحائز جائزة «غولدن غلوب» عن تأديته دور تشيني، خلال مؤتمر صحفي على هامش مهرجان برلين السينمائي حيث عرض فيلم «فايس» خارج إطار المسابقة إن ديك تشيني «اضطلع بدور محوري خلال العقود الأخيرة في الولايات المتحدة وفي الأوضاع الجيوسياسية العالمية»، وفق «فرانس برس».

وأردف الممثّل المرشّح لجائزة أوسكار عن دوره هذا إن تشيني «مختلف تمامًا عن ترامب... فهو يعرف حقّ معرفة قيمة الصمت. وهذه ليست حال ترامب بتاتًا. وهو كان يحبّ العمل في الظلّ بعيدًا عن الأضواء».

ويروي «فايس» سيرة ديك تشيني، كاشفًا النقاب عن خبايا رجل السلطة هذا في البيت الأبيض الذي أثار العمل بعيدًا عن الأضواء متمسّكًا بالنهج المتشدّد للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة، وسابرًا أغوار شخصية الشاب، الذي أصله من وايومنغ والذي كان يعاقر الخمر ويتصرّف بعنف، وطُرد من جامعة يال. ولقي هذا العمل استحسان النقّاد وهو مرشّح لثماني جوائز أوسكار.

وأقرّ بايل الذي كسب أكثر من 20 كيلوغرامًا لتأدية هذا الدور وعُدّلت ملامحه كثيرًا لتناسب شخصيته في الفيلم بأن هذا الدور «هو أقوى وأكثر مهابة من كلّ الشخصيات الأخرى التي فكّرت في تأدية دورها».

وأشار مخرج «فايس»، آدم ماكاي، من جهته إلى أنه يرى أن عرض مسيرة ديك تشيني أكثر إثارة للأهمية من سيرة دونالد ترامب، موضحًا «لست متحمّسًا شخصيًا لعمل يروي سيرة دونالد ترامب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020