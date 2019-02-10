انطلاق فعاليات مهرجان الثقافة العربية في مصراتة

مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)

انطلقت السبت، فعاليات المهرجان السياحي الثقافي بمصراتة ، في نسخته الثانية تحت شعار «مصراتة تحتضن الوطن»، برعاية الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وتضمن الافتتاح عروضا فنية لفرق المهاري والفروسية والفرق الشعبية، في وسط المدينة، بحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس وعدد كبير من المثقفين والفنانين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتابع الحضور فقرات فنية متنوعة أدتها مجموعات الخيالة والمهاري، والفرقة النحاسية، وعروض للسيارات الكلاسيكية، التي جاءت من مختلف المدن.

وتتضمن فعاليات المهرجان عدة محاور سياحية، وثقافية، وترفيهية، وتجارية، ويتضمّن البرنامج الثقافي الذي ينطلق الأحد بعنوان «مهرجان الثقافة العربية»، معارض وندوات بمشاركة عربية، ومسابقات فنية وثقافية، وافتتاح دوري الكرة المصغرة وعروضا شعبية شامية وسودانية، ويختتم اليوم الأول للفعاليات بعرض مسرحي بعنوان «الجندي الأخير».

مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)

مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)

مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)

مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)