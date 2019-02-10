انطلاق فعاليات مهرجان الثقافة العربية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 05:03 مساء
مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)

انطلقت السبت، فعاليات المهرجان السياحي الثقافي بمصراتة ، في نسخته الثانية تحت شعار «مصراتة تحتضن الوطن»، برعاية الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وتضمن الافتتاح عروضا فنية لفرق المهاري والفروسية والفرق الشعبية، في وسط المدينة، بحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن اونيس وعدد كبير من المثقفين والفنانين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتابع الحضور فقرات فنية متنوعة أدتها مجموعات الخيالة والمهاري، والفرقة النحاسية، وعروض للسيارات الكلاسيكية، التي جاءت من مختلف المدن.

وتتضمن فعاليات المهرجان عدة محاور سياحية، وثقافية، وترفيهية، وتجارية، ويتضمّن البرنامج الثقافي الذي ينطلق الأحد بعنوان «مهرجان الثقافة العربية»، معارض  وندوات بمشاركة عربية، ومسابقات فنية وثقافية، وافتتاح دوري الكرة المصغرة وعروضا شعبية شامية وسودانية، ويختتم اليوم الأول للفعاليات بعرض مسرحي بعنوان «الجندي الأخير».

مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)
مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)
مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)
مهرجان الثقافة العربية في مصراتة (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمير فيليب يتخلى عن رخصة القيادة بعد تسببه في حادث سير
منوعات
كاركاتير خيري - السفارات في كل مكان
كاريكاتير
كاركاتير حليم - حكام العرب
كاريكاتير
الحزب الحاكم بالجزائر يعلن ترشيح بوتفليقة رسميًّا لولاية خامسة
عربى
رحلة جوية من طرابلس وأخرى من بنغازي لمواجهة ليبيا أمام جنوب أفريقيا في تونس
رياضة محلية
الجيش التشادي يعلن أسر 250 «إرهابيًا» تسللوا من ليبيا
ليبيا
محمود النمار: الإعلام وراء عدم وصول الفن الليبي للعالمية
ثقافة وفن
بوشناف يأمر بحجز السيارات ذات الزجاج المعتم ومصادرتها حال تكرار المخالفة
ليبيا
كم يبلغ احتياطي النفط في ليبيا والدول العربية؟
ليبيا
من السودان إلى ليبيا ثم رومانيا.. رحلة أم وأطفالها الستة بحثًا عن الأمان
ليبيا
رويترز: اعتقال قيادي بالقاعدة في مصراتة
ليبيا
البورصة الليبية معطلة.. لمن يدق جرس الافتتاح؟!
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المناعة البشرية في مرمى هذا الخطر