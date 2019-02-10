«اللوفر- أبوظبي» يعرض لوحات لرامبرانت وفيرمير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 12:17 مساء
لوحة لرامبرانت تعلق في متحف اللوفر أبو ظبي (أ ف ب)

أعلن متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الأحد، أنه سيعرض لوحات للفنانيْن الهولندييْن الشهيريْن رامبرانت وفيرمير هذا الشهر في إطار معرض عن العصر الذهبي الهولندي.

ويحمل المعرض عنوان «رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي: روائع فنية من مجموعتي لايدن ومتحف اللوفر»، وهو المعرض العالمي الأول هذا العام في المتحف، وفق «فرانس برس».

وأوضح المتحف أن المعرض الذي سيفتتح في 14 من فبراير الجاري سيعرض لوحات للفنانيْن رامبرانت وفيرمير وغيرهما من الفنانين الهولنديين المشهورين، ويستمر المعرض حتى 18 مايو المقبل. 

وقال مدير المتحف مانويل راباتيه: «رامبرانت هو أحد رواد العصر الذهبي. وهو عبقري عالمي ومرتبط بالعالم». وسيعرض 95 عملاً فنيًّا في المعرض.

ودُشّن «اللوفر- أبوظبي»، الواقع في جزيرة السعديات عند أطراف العاصمة الإماراتية، في 8 نوفمبر 2017 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يفتح أبوابه للزوار في 11 من الشهر ذاته. وصمم المبنى المهندس الفرنسي جان نوفيل.

و«اللوفر- أبوظبي»، وهو أول متحف يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، جاء ثمرة اتفاق حكومي مشترك وقعته باريس وأبو ظبي العام 2007. ومدة الاتفاق ثلاثون عامًا، وتقوم باريس بموجبه بتقديم الخبرة وإعارة القطع الفنية وتنظيم معارض موقتة في مقابل مليار يورو.

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