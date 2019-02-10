«ذي فايفوريت» الأوفر حظًا لحصد جوائز بافتا البريطانية

فازت أوليفيا كولمان بـ«غولدن غلوب» أفضل ممثلة عن فيلم «ذي فايفوريت» يناير 2019 (أ ف ب)

يخوض فيلم «ذي فايفوريت» التاريخي للمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس حفل جوائز بافتا البريطانية في موقع قوة مساء الأحد، في لندن مع 12 ترشيحًا.

ورُشِّح الفيلم خصوصًا في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة، للبريطانية أوليفيا كولمان، التي تؤدي ببراعة دور الملكة آن، وفق «فرانس برس».

ونالت كولمان جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو غنائي استعراضي خلال حفل «غولدن غلوب»، وهي مرشحة للفوز بجائزة «أوسكار».

ويتنافس «ذي فايفوريت» في فئة أفضل فيلم مع «بوهيميان رابسودي» الحائز جائزة أفضل فيلم درامي في حفل «غولدن غلوب»، الذي نال سبعة ترشيحات. ويخوض المنافسة في هذه الفئة أيضًا «روما» (ألفونسو كوارون) و«إيه ستار إز بورن» (برادلي كوبر) و«بلاككلانسمان» (سبايك لي) و«غرين بوك» (بيتر فاريلي).

وفي فئة أفضل ممثل تدور المنافسة بين برادلي كوبر في «إيه ستار إز بورن» وكريستيان بايل في «فايس» وستيف كوغان (ستان أند أولي) وفيغو مورتنسن (غرين بوك) ورامي مالك (بوهيميان رابسودي).

وفي فئة أفضل ممثلة تتنافس إلى جانب كولمان غلين كلوز (ذي وايف) التي حصدت كل الجوائز تقريبا في موسم المكافآت الهوليوودية حتى الآن وليدي غاغا (إيه ستار إز بورن) وميليسا ماكارثي (كان يو إيفر فورغيف مي؟) وفايولا ديفيس (ويدوز).

وتوزع الجوائز في قاعة «رويال ألبرت هال» قبل أسبوعين من جوائز «أوسكار».