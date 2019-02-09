اجتماع لبحث أزمة سينما الجمهورية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 09 فبراير 2019, 05:32 مساء
من أجواء اجتماع هيئة الخيالة والمسرح والفنون (فيسبوك)

عقد رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية، محمد البيوضي بمقر الهيئة بطرابلس اجتماعًا طارئًا، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بسينما الجمهورية بمنطقة باب بن غشير في طرابلس

وحضر الاجتماع، الذي عقد  صباح السبت، مديرو المكاتب والإدارات والجهات التابعة للهيئة.

يذكر أن أحد المتنازعين على المبنى المملوك للدولة، قام ودون سابق إنذار، بهدم هذا الصرح التاريخي، رغم أن قضية الملكية ما زالت متداولة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد.

فيما وجه رئيس الهيئة مذكرات رسمية مرفقة بالوثائق والمستندات التي تتبث ملكية سينما الجمهورية للهيئة، إلى مختلف الجهات المختصة.

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