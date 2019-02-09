فتحي القابسي ينتهي من كتابة مسلسل وفيلم

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 09 فبراير 2019, 04:49 مساء
فتحي القابسي في أثناء تكريمه (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى فتحي القابسي من كتابة مسلسل كوميدي اجتماعي بعنوان «أيامك يا مرزوق»، من المنتظر أن يعرض في رمضان.

وقال القابسي لـ«بوابة الوسط»، السبت: «انتهيت من كتابة المسلسل منذ فترة قصيرة، وهو للفنان عيد سعيد، الذي سيصور لعرضه في رمضان المقبل، ويدور في 30 حلقة حول شخصية (راعي الغنم) الذي يصبح فجأة غنيًّا ثم رئيسًا لأحد الأحزاب السياسية».

وكذلك انتهى القابسي من كتابة فيلم «شط الحرية»، الذي سيخرجه إبراهيم فكرون، وبطولة الفنان سلميان الوسطي وباسط الفالح وجمال الرقعي وإبراهيم منصور.

وعن الفيلم قال القابسي: «تدور أحداثه حول قرية صغيرة يعم الجهل بها، إلا أن أحد أبنائها اختفى فجأة وبعد فترة عاد لزيارة قريته ليقدم لأهلها بعض الكتب كهدية».

ومؤخرًا، حصل القابسي على درع التميز من رابطة الفنانين في بنغازي، وسلمه الدرع الفنان ميلود العمروني ومجموعة من فناني إجدابيا.

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