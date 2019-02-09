نيويورك تفتتح متحفًا للكلاب

لوحة من المتحف في 1 فبراير 2019 (أ ف ب)

افتتح متحف جديد، الجمعة، في مانهاتن يكرّس للكلاب دور البطولة على صورة هذه المدينة التي تتفرد بمعاملة مميزة لهذه الحيوانات الأليفة.

ويضم متحف «ذي أميريكن كينيل كلاب» مجموعة متنوعة من الأعمال ذات مستويات جمالية مختلفة، إضافة إلى عروض تفاعلية، حسب «فرانس برس».

وجرى توقيت الافتتاح تزامناً مع بداية «وستمنستر ويك»، وهو مهرجان الكلاب السنوي الذي ينظم في الشتاء ويجذب محبي الكلاب من أنحاء العالم، ويُتوَّج الثلاثاء بعرض «وستمنستر للكلاب» الذي يختار خلاله «الأفضل» ضمن عرض في «ماديسون سكوير غاردن».

وتشمل المجموعة أكثر من ألفَي لوحة وصورة ومنحوتة، وتضم أعمالاً توثّق كيف بدت أسلاف الكلاب في القرن التاسع عشر وفي القرون السابقة، ومن بينها هيكل عظمي يعود إلى «بلغراد جو»، وهو كلب صيد نفق العام 1888 وكان له دور مهم في تطوّر هذا السلالة.

ينظر زوار المتحف إلى اللوحات كأنهم يشاهدون عرضاً للكلاب، وينتقدون اللوحات بطريقة تشريحية، أي يبحثون في الطريقة التي رسمت من خلالها وما إلى ذلك، على ما يقول مدير المتحف الان فوسيل المتخصص في فنون الكلاب والذي امتلك دور مزادات خاصة قبل تعيينه في المتحف العام 2018.

وتطورت لوحات الكلاب من صور ما قبل العصر الفيكتوري التي كانت تركّز على الاطبع الجسدي العدائي، إلى صور البورتريه في القرن التاسع عشر وصولاً إلى أعمال القرن العشرين التي كانت تصوّر تلك الحيوانات بشكل واقعي أكثر وبحجمها الطبيعي.

ويرجع تاريخ المتحف إلى العام 1982، عندما أنشئ في البداية في نيويورك قبل أن ينقل في العام 1987 إلى سانت لويس حيث بقي 37 عاماً في ضاحية هادئة من المدينة الواقعة في وسط الولايات المتحدة الغربي.

ونقل المتحف إلى نيويورك التي تضم مجموعة من المتاحف المختلفة، لإبرازه أكثر. وهو افتتح قرب محطة «غراند سانترال ستايشن» لجذب المشاة أيضًا.

ويضيف فوسيل «إنه أمر رائع أن نعرض تلك المجموعة التي كان معتّماً عليها، ومن الرائع أيضاً أن نخبر الناس عن المتحف».

وتضم المجموعة أيضاً رسماً لـ«ميلي» الكلبة التي عاشت في البيت الأبيض وكانت الحيوان الأليف للرئيس جورج بوش الأب وزوجته باربرا.

وفي المتحف كذلك عروض تفاعلية من بينها واحد يساعد الزوار بطريقة مضحكة على اكتشاف أي سلالة من الكلاب تشبههم أكثر، ويعطيهم النصائح المتعلقة بتدريب حيواناتهم، إضافة إلى عرض عينة من حوالى 15 ألف وثيقة موجودة في مكتبة مخصصة للكلاب.

كذلك ثمة تطبيق يحمّل على الهواتف الذكية، يزود تفاصيل عن العديد من العروض، رغم أن المتحف لم يوثق القصص الكاملة لكل عنصر، حسب «فرانس برس».

فمثلاً، هناك لوحة لكلبين إيرلنديين أمام البرلمان البريطاني رسمها في العام 1902 بريت مود إيرل، عنوانها «عضوان إيرلنديان»، إلا أن فوسيل ليس متأكداً من خلفية هذا العمل وإطاره.

ويتوقع المتحف أن يجذب 100 ألف زائر في العام الأول، وهو سينظم سلسلة من العروض الخاصة التي يتوقع أن تستقطب أشخاصًا إضافيين من حول العالم.