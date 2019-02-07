أمينة تطرح ألبومها الجديد «اللي راحوا»

المطربة المصرية أمينة (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت شركة «مزيكا» للمطربة الشعبية أمينة ألبومها الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان «اللي راحوا».

الألبوم استغرق إعداده وتحضيره فترة طويلة، وعملت أمينة على اختيار موضوعات وكلمات أغنيات جديدة، وعقدت العديد من الجلسات، مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة.

الألبوم الجديد يضم 10 أغنيات، هي: «سيدي» و«في شرع مين» و«عاش يا وحش» و«السهرة ولعانه» و«صاحبتي» و«اللى راحوا» و«الجديد» و«على جمر الهوا» و«ارجع لبيتك» و«آه بحبه».

وتعاونت أمينة في الألبوم مع الشعراء أحمد مرزوق وملاك عادل ووليد رياض ومصطفى حسن، ومع الملحنين محمد رحيم ومدين وهاني فاروق ومحمد يحيى وعصام إسماعيل وأحمد مصطفى وعمر العلي، بالإضافة إلى الموزعين مينو وأحمد عادل وأشرف البرنس وجيزو وزيزو فاروق وكريم عبد الوهاب وشريف قاسم وأسامة عبد الهادي.