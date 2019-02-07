عرض فيلمي التحريك «عيني» و«كرومة» في أبوظبي

بوستر فيلم «عيني» (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض فيلما التحريك «عيني» للمخرج أحمد صالح و«كرومة» للمخرج بوبكر بوخاري ضمن فعالية تضم أفلام تحريك عربية تنظمها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي مساء الخميس.

دائرة الثقافة والسياحة هي دائرة حكومية تتبع حكومة إمارة أبوظبي، تتولى حفظ وحماية تراث وثقافة إمارة أبوظبي والترويج لمقوماتها الثقافية ومنتجاتها السياحية، وتأكيد مكانتها العالمية باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة تُثري حياة المجتمع والزوار.

فيلم «عيني» مستوحى من أحداث حقيقية، ويدور عن منظور بضعة صبية صغار لمخاطر الحرب ومهالكها، حيث يجمع هؤلاء الصبية شغفهم بالموسيقى وسرورهم بالألحان. الفيلم سيناريو وإخراج ومونتاج وأداء صوتي أحمد صالح، موسيقى نيزار روحانا، تحريك فرانك بينغل، تصوير ليونل بوتيار سومي.

فيلم «كرومة» للمخرج بوبكر بوخاري يحكي قصة طفل ولد بموهبة فريدة، وبسبب نظرات الناس المتلاحقة له قرر الانتقال من العيش مع والديه، ليتابع أحلامه ويقضي حياته كما يريدها بعدما استطاع تكوين صداقات جديدة.

بوستر فيلم «كرومة» (خاص لـ بوابة الوسط)