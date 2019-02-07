لوحة في متحف أميركي تنسب إلى فان جوخ

لوحة دوّار الشمس لفان جوخ في المتحف المخصص للفنان في أمستردام، 24 يناير 2019 (أ ف ب)

أكد متحف فان جوخ في أمستردام أن الرسام الهولندي الشهير يقف وراء لوحة معروضة في أحد متاحف سان فرانسيسكو كان يشتبه في أنها غير أصلية.

أفراد كانوا قد وهبوا لوحة «منظر طبيعي مع فاكهة وكستناء» إلى متحف سان فرانسيسكو في العام 1960. إلا أن اللوحة لم تكن مدرجة في دليل أعمال الرسام فشكك الكثير من الخبراء بصحتها، وفق «فرانس برس».

واستبعد بعض الخبراء في السابق أن يكون هذا العمل العائد إلى 1886 من صنع الفنان الشهير الذي انتحر في العام 1890.

وقالت ميلو بولن الناطقة باسم المتحف الهولندي «في نهاية العام الماضي نسب خبراء من متحف فان غوخ لوحة من مجموعة متحف سان فرانسيسكو للفنون الجميلة» إلى فان جوخ.

وخلال أبحاثهم فوجئ خبراء متحف فان جوخ بالعثور على لوحة ثانية تمثل بورتريه امرأة تحت اللوحة التي يتم درسها.

وأوضحت بولن «غالبًا ما كان فان جوخ يعيد استخدام اللوحات لعدم امتلاكه المال».

وتعذر الاتصال بالمتحف الأميركي على الفور للحصول على تعليق. لكن المتحف بات ينسب اللوحة لفان جوخ على موقعه الإلكتروني.

وذكرت صحيفة «دي فولكسكرانت» الهولندية أن هذه اللوحة قد تكون رسمت في باريس خلال خريف العام 1886.

ويرجح أنها كانت ملكًا لوالدة الرسام الفرنسي إيميل برناد صديق فنسنت فان جوخ.

ويطلب سنويًا من متحف فان جوخ تفحص حوالي 200 لوحة لمعرفة إن كانت بريشة الفنان الهولندي. وأضيفت 14 لوحة إلى القائمة الرسمية لأعماله منذ العام 1988 بحسب الصحيفة نفسها.

وأسس متحف فان جوخ في أمستردام العام 1973 وهو يضم أكبر مجموعة في العالم لأعمال الرسام الكبير.

وفان جوخ معروف أكثر بأعماله الملوّنة حول نبات دوّار الشمس، غير أنه رسم أيضًا مناظر طبيعية أقلّ شهرة بألوان داكنة أكثر، بما فيها تلك التي نسبت إليه أخيرًا.