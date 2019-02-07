إعلان خطبة جينفير لورانس لتاجر أعمال فنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 10:17 صباحا
جينفير لورانس في توزيع جوائز أوسكار، 4 مارس 2018 (أ ف ب)

أعلنت خطوبة الممثلة جينفير لورانس (28 عامًا) إلى تاجر الأعمال الفنية كوك ماروني (33 عامًا).

وأكد وكيل أعمال بطلة سلسلة «ذي هانغر غيمز» لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأربعاء، خبر خطوبة لورانس وماروني.

وشوهد الثنائي مرات عدة معًا منذ الصيف الماضي ويبدو أنهما تعارفا من خلال أصدقاء مشتركين، وفق «فرانس برس».

وبدأت شائعات تسري حول الخطوبة في المرحلة الأخيرة بعدما شوهدت الممثلة في مطعم بنيويورك مع «خاتم ضخم» بحسب ما ذكر موقع «بيدج سيكس» الذي يعني بأخبار المشاهير.

جينفير لورانس كانت على علاقة سابقًا بالمخرج دارن أرونوفكسي، وقائد فرقة «كولدبلاي» كريس مارتن، والممثل نيكولاس هولت الذي شارك معها في فيلم «أكس-من».

وحازت لورانس جائزة أوسكار أفضل ممثلة العام 2012 عن دورها في فيلم «سيلفر لاينينغز بلايبوك».

ورشحت لنيل ثلاث جوائز أوسكار أخرى لأدوارها في «جوي» و«وينترز بون» و«أميريكن هاسل».

واشتهرت خصوصًا بدورها في سلسلة أفلام «ذي هانغر غيمز» التي لاقت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، وأصبحت من الممثلات اللواتي يتقاضين أعلى الأجور.

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