بالصور: يسرا ومنى زكي وميرفت أمين في عزاء والد نهال عنبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 12:08 مساء
من كواليس عزاء والد الفنانة نهال عنبر (تصوير: مصطفى مرتضى)

قدم عدد كبير من نجوم الفن واجب العزاء للفنانة نهال عنبر في وفاة والدها، وذلك مساء الثلاثاء، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين (غرب القاهرة).

حضر العزاء الفنانون ميرفت أمين ويسرا ودلال عبدالعزيز ومنى زكي وشهيرة وإيهاب فهمي ورانيا محمود ياسين، ونقيب الممثلين أشرف زكي.

كما حضر العزاء الفنانة الكبيرة رجاء حسين وفيفي عبده والمنتج عادل حسني والمخرج عمرو عابدين، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، بالإضافة إلى لقاء سويدان، دنيا عبدالعزيز، ندى بسيوني.

من كواليس عزاء والد الفنانة نهال عنبر (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس عزاء والد الفنانة نهال عنبر (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس عزاء والد الفنانة نهال عنبر (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس عزاء والد الفنانة نهال عنبر (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس عزاء والد الفنانة نهال عنبر (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس عزاء والد الفنانة نهال عنبر (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس عزاء والد الفنانة نهال عنبر (تصوير: مصطفى مرتضى)
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