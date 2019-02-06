رحيل الفنان اللبناني الكبير أمين الباشا

الفنان الراحل أمين الباشا في 24 أبريل 2011 في أحد مقاهي بيروت (أ ف ب)

أفاد مصدر عائلي بوفاة الفنان اللبناني أمين الباشا ليل الإثنين - الثلاثاء عن 86 عامًا في بيروت، بعد مضاعفات صحية خطيرة.

وقال المصدر «توفي أمين الباشا بعد منتصف الليل في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت حيث كان يعالج منذ ثلاثة أسابيع»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن الفنان الراحل كان يعاني مضاعفات الإصابة بمرض القلب والتهاب رئوي. وسيشيّع أمين الباشا إلى مثواه الأخير في بيروت الأربعاء، وفقًا للمصدر.

ولد أمين الباشا في بيروت العام 1932. درس في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في العام 1957 ثم تابع دراساته العليا في فرنسا.

وهو يُعد من كبار الفنانين التشكيليين في لبنان، وأنتج على مدى عقود طويلة أعمالاً فنية بين الرسم والنحت إضافة إلى الكتابة.

عرضت أعماله في معارض لبنانية وفي الخارج مثل باريس ومدريد. وخاض تجربة إبراز العلاقة بين الرسم والتصوير الفوتوغرافي في معرض أقيم في باريس في 1998، قبل أن ينتقل إلى بيروت.

ونعته صحيفة «النهار» اليوم بوصفه بـ«رسّام المدينة، وإيقاعات الشارع، والمقهى، والبحر، والأفق، والسماء، والهواء، والحبّ، واللغة، والشجرة، والغيمة، والتفاحة، والوردة، والرحيق، والعطر، والصمت، والظلّ، والموسيقى»، معتبرة أنه «رتّب للوحته مكانتها العالمية».

بعض أعمال أمين الباشا معروضة في متاحف، منها متحف معهد العالم العربي في باريس.