ألمانيا تستضيف أول معرض للوحة بانكسي «الممزقة ذاتيا»

لوحة «لوف إز إن ذي بين» بمتحف بوردا في بادن-بادن الألمانية، 4 فبراير 2019 (أ ف ب)

تعرض لوحة «لوف إز إن ذي بين» للفنان الشهير بانكسي التي مزّق جزءا منها بعد بيعها في مزاد، ما أحدث ضجة عالمية في مجال الفنون، وذلك للمرة الأولى اعتبارًا من الثلاثاء، في متحف بمدينة بادن-بادن الألمانية.

وفيما يخشى كثر أن يعمد فنان الشارع المثير للجدل إلى حركة جديدة مماثلة تثير الضجة، حرص هينينغ شابر مدير متحف فريدر بوردا حيث تعرض اللوحة على الطمأنة. وتعرض هناك حتى الثالث من مارس، وفق «فرانس برس».

وقال شابر الإثنين، خلال تعليق اللوحة إن ساحقة الورق التي خبأها بانكسي داخل إطارها وتسببت بتهشيمها جزئيا، «قد عُطلت».

وأوضح للصحفيين أن «بانكسي نقدي وتخريبي وشديد الذكاء، وهو يتمتع بروح فكاهة خاصة كما أنه حاذق».

وأضاف «نريد أن نتفادى مجيء زائر في الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة وإخفاءه زرا تماما كما حصل في لندن.. ليتواصل التمزيق».

تعطيل ساحقة الورق

وتابع مدير المتحف قائلا «لهذا فتحنا الإطار وتفحصنا كل شيء ورأينا أن آلية تشغيل (آلة السحق) عُطلت»، مبقيا على الغموض بشأن هوية الشخص أو الأشخاص الذين عطلوا الآلية.

وقال «نتطلع بإيجابية» إلى الأسابيع الأربعة للمعرض الذي من شأنه إثارة «اهتمام كبير» من العامة، خصوصًا لدى الشباب ومحبي بانكسي.

واهتز عالم الفن بشدة بفعل التلف الذاتي الجزئي للوحة الفنان البريطاني في 5 أكتوبر بعيد بيعها في مزاد لدار «سوذبيز» لـ«هاوية جمع أوروبية» في مقابل 1,042 مليون جنيه إسترليني (1,356 مليون دولار).

ففور انتهاء المزاد ووسط ذهول كبير من الحاضرين، تراجع الرسم الذي يظهر فتاة صغيرة حاملة بالونا أحمر على شكل قلب، إلى الجزء السفلي من اللوحة وبدأ يتقطع تلقائيا بفعل آلة سحق خبأها بانكسي بنفسه. وأسفرت هذه الخطوة عن تقطيع ما يقرب من نصف اللوحة.

وصُدمت الشارية في بادئ الأمر غير أنها أعلنت لاحقا قرارها الاحتفاظ باللوحة بوضعها الجديد. وحققت مشاهد التمزق التلقائي انتشارًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.