إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 03:52 مساء
إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية.. الثلاثاء (فيسبوك)

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر، الثلاثاء، القائمة القصيرة لعام 2019، التى تتضمن ست روايات  من بين روايات القائمة الطويلة، والتي يصل عددها إلى 16 رواية.

ويرأس لجنة تحكيم شرف الدين ماجدولين، بعضوية كل من فوزية أبو خالد وزليخة أبوريشة ولطيف زيتوني وتشانغ هونغ يي، وفقًا للموقع الرسمي للجائزة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية، البوكر، فى 23 إبريل المقبل، فى احتفال يقام فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، عشية افتتاح الدورة الـ 29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويحصل كل من المرشّحين الستة فى القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار أمريكى، فيما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار أميركي إضافية.

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