«جائزة زايد» تعلن قائمتها القصيرة للآداب والدراسات النقدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 12:48 مساء
«جائزة زايد» تعلن قائمتها القصيرة للآداب والدراسات النقدية (أرشيفية:انترنت)

اختيرت ثلاثة أعمال في القائمة القصيرة لفرع الآداب في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثالثة عشرة الإثنين.

وضمت القائمة رواية «ترتر» للعراقي نزار عبدالستار، ورواية «غواصو الأحقاف» للسعودية أمل الفاران، وكتاب السيرة الذاتية «الذات بين الوجود والإيجاد» للمغربي بنسالم حميش، وفقًا لوكالة «رويترز».
وكانت القائمة الطويلة لهذا الفرع والتي أعلنت في نوفمبر تشمل 13 عملًا، كما أعلنت الجائزة الإثنين عن القائمة القصيرة لفرع الفنون والدراسات النقدية والتي ضمت أيضًا ثلاثة أعمال من أصل تسعة بلغت القائمة الطويلة.

وضمت القائمة القصيرة كتاب «الخطاب ثلاثي الأبعاد.. دراسات في الأدب العربي المعاصر» للسورية سمر الديوب، وكتاب «كتابة القتل في الأدب العربي القديم» للتونسية آمنة الرميلي الوسلاتي، وكتاب «الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر» للبناني شربل داغر.

وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 750 ألف درهم إماراتي (نحو 204 آلاف دولار)، ومن المنتظر أن تعلن الجائزة عن القوائم القصيرة لباقي الأفرع خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكانت الجائزة تلقت 1500 ترشيح لفروعها الثمانية هذا العام. وتصدر فرعا الآداب والمؤلف الشاب أعلى الترشيحات، ويتسلم الفائزون الجائزة خلال حفل يقام بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 24 إلى 30 أبريل المقبل.

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