أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 05:35 مساء
أنجيلينا جولي تزور مخيمًا للاجئي الروهينغا (أ ف ب)

زارت النجمة الأميركية أنجلينا جولي الإثنين، مخيمًا للاجئي الروهينغا في بنغلاديش قبيل نداء جديد من الأمم المتحدة لجمع حوالي مليار دولار لرعاية اللاجئين.

وبعد وصولها إلى البلد الواقع في جنوب آسيا، توجهت جولي وهي المبعوثة الخاصة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين مباشرة إلى مخيم في تكناف قرب الحدود مع بورما للتحدث إلى بعض من 720 ألف مسلم فروا من حملة عسكرية عليهم في الدولة المجاورة في أغسطس 2017.

ولم يصدر بيان رسمي عن النجمة البالغة 43 سنة لكنّ إقبال حسين المسؤول في شرطة مقاطعة كوكس بازار أخبر وكالة «فرانس برس» بأن جولي ستزور مخيمات أخرى الثلاثاء.

وأعلنت المفوضية في بيان أن جولي ستختتم زيارتها بلقاء رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة ووزير الخارجية إيه. كيه عبدالمؤمن وغيرهما من المسؤولين في داكا، وستركز المحادثات على مساهمة المفوضية في الجهود التي تبذلها بنغلادش لمساعدة لاجئي الروهينغا بغية إيجاد حلول مستدامة لهذه الأقلية المضطهدة.

جولي تزور بنغلاديش لتقويم الحاجات الإنسانية في مخيمات الروهينغا التي يسكنها مليون شخص والواقعة حول مدينة كوكس بازار.

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