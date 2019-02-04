ننشر تفاصيل جوائز مهرجان «جمعية الفيلم» المصرية

يتسلم الفائزون جوائزهم يوم السبت 9 فبراير في سينما محمد فريد بوسط القاهرة (أرشيفية)

حصد الفنان المصري ماجد الكدواني جائزة التمثيل في الدورة 45 من مهرجان «جمعية الفيلم» المصرية عن دوره في فيلم «تراب الماس» وذلك بعد مناقشات استمرت لفترة طويلة بين أعضاء لجنة التحكيم.

وحصلت الفنانة ميريهان مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في فيلم «ورد مسموم»، بينما حصلت الفنانة عارفة عبدالرسول على جائزة الدور الثاني في التمثيل.

في حين حصل الطفل أحمد عبدالحافظ الشهير بـ«أوباما) على جائزة الدور الثاني في التمثيل، وحصد فيلم «يوم الدين» جائزة أفضل فيلم، كما حصل على جائزتي السيناريو والإخراج لأبو بكر شوقي.

وحصل أحمد فوزي صالح على جائزة العمل الأول وجائزة سامي السلاموني للتجديد والابتكارعن سيناريو فيلمه «ورد مسموم» والذي حصل على غالبية الجوائز منها الأفيش للفنان عمر عبدالوهاب ومكساج الصوت لكل من سارة قدوري وستيفان كريجوري، والديكور للفنان عمرو عبدالوهاب وأحمد فايز بينما تمكن «تراب الماس» من اقتناص عدد من الجوائز ومنها جائزة أفضل مكياج لطارق مصطفى وجائزة أفضل موسيقى للموسيقار هشام نزيه، والتصوير أحمد المرسي بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم باختيار الجمهور وأعضاء جمعية الفيلم.

وتمكن فيلم «حرب كرموز» بالخروج بجائزة أفضل ملابس لتحصل عليها مونيا فتح الباب وشهادة تقدير من لجنة التحكيم للموسيقار خالد داغر، أما فيلم «زهرة الصبار» فتمكن من الحصول على شهادة تقدير لمدير التصوير عبد السلام موسى، بينما حصل راضي جمال على شهادة تقدير عن دوره في فيلم «يوم الدين»، أما جائزة المونتاج حصل عليها فيلم «بلاش تبوسني».

رأس لجنة التحكيم المخرج هاني لاشين، وبعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح والناقدة الموسيقية رانيا يحيى، والمخرج شريف مندور والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، ومدير التصوير محسن أحمد، والدكتور محمود محسن مهندس الديكور، والمخرجة هالة خليل، والدكتور وليد سيف الناقد السينمائي والناقدة ماجدة خير الله.

ويتسلم الفائزون جوائزهم يوم السبت 9 فبراير في سينما محمد فريد بوسط القاهرة، في حفل ضخم بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والفنانة يسرا ضيف شرف الدورة.