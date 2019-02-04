توقيف مغني راب لإقامته بطريقة غير قانونية في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 02:53 مساء
مغني الراب 21 سافدج (أ ف ب)

أُوقف مغني الراب، 21 سافدج، الذي لطالما قال إنه من ولاية جورجيا الأميركية، الأحد، بعدما أكد مسؤولون في هيئة الهجرة أنه مواطن بريطاني يقيم بطريقة غير قانونية في الولايات المتحدة.

وشكل النبأ صدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أن المغني البالغ 26 عامًا المرشح للفوز بجوائز «غرامي» الموسيقية العريقة، يؤكد أنه من أتالانتا، عاصمة الهيب هوب.

وقالت دينا لابولت، محامية المغني في بيان تلقته وكالة «فرانس برس»، «نعمل بجهد لإخراج السيد إبراهم-جوزف (اسمه الأصلي شا يا بن إبراهم جوزف)، فيما نتواصل مع السلطات لتوضيح أي سوء فهم».

وقال ناطق باسم سلطات الهجرة، براين كوكس لجريدة «أتلانتا جورنال-كونستيتيوشن» المحلية، إن 21 سافدج «مواطن بريطاني يقيم بطريقة غير شرعية» بعدما دخل الولايات المتحدة العام 2005 بموجب تأشيرة دخول انتهت صلاحيتها بعد سنة على ذلك.

وأشارت سلطات الهجرة الأميركية للجريدة إلى أنه أُوقف العام 2004 ووُجهت إليه تهمة حيازة مخدرات، إلا أن السلطات لم تكن على علم حينها بأنه بريطاني.

وأصدر الفنان أول ألبوم له مسجل في الاستوديو العام 2017.

ويتناول في أغنياته مواضيع شتى من المخدرات إلى العنف، مرورًا بالعنصرية وعنف الشرطة.

وصدر ألبومه الثاني «آي آم آي واز» في ديسمبر 2018 وتربع في صدارة تصنيف «بيلبورد» لأسبوعين متتاليين.

ومغني الراب مرشح الأسبوع المقبل لجائزتي «غرامي» لعمله على ألبوم زميله بوست مالون «روكستار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيع فستان نيكول سابا الماسي بالمزاد بعد التعديل
أناقة وجمال
وزير التعليم المفوض: مبادرات حقيقية لتغيير التعليم قريبًا
ليبيا
بدء رحيل موظفي المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست
اقتصاد
سلامة: إذا قلنا تؤجل الانتخابات لحين جمع السلاح سوف ننتظر لسنوات.. المهم إسكات ...
ليبيا
حفرة تكشف بالصدفة نفقًا يؤدي إلى مصرف
منوعات
«اللشمانيا» تفتك بأجساد الأطفال: انتشار واسع.. وبطء حكومي
ليبيا
رئيس مجلس «شيوخ» ليبيا: دولة القانون ونزع السلاح ضمانات اتفاق طرابلس (حوار)
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
في العدد 167: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي».. وفوضى السفارت الليبية
ليبيا
«فيض الذكريات» جديد الكاتب شكري محمد السنكي
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكثير من معجون الأسنان يعرّض الأطفال لهذا الخطر