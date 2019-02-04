شرح البال يتحدى المرض من أجل المسرح

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 04 فبراير 2019, 02:22 مساء
الفنان والمخرج الليبي شرح البال عبدالهادي (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض الفنان والمخرج الليبي، شرح البال عبدالهادي، لوعكة صحية ما استدعى سفرة إلى مصر، حيث أجريت له عملية جراحية، في بداية فبراير.

وأجريت الجراحة لشرح البال في مدينة الإسكندرية الساحلية، حيث يتواجد حاليًا لاستكمال فترة العلاج.

ويقول عبدالهادي لـ«بوابة الوسط»: «لن أتوقف عن العمل المسرحي رغم التعب»، وتابع: «لدي العديد من المشاريع الفنية القادمة، حيث أجهز حاليًا لعمل مسرحي يعرض في عدد من الدول العربية.

وشارك عبدالهادي في ديسمبر في مسرحية «المركب»، وهي من تأليف سلام السكر وإخراج عبدالهادي، بطولة عزالدين الدويلي ويقين عبدالمجيد. وحصل العرض على جائزة العرض المتكامل في المهرجان المغاربي لمسرح الهواة في دورته السابعة بنابل التونسية.

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