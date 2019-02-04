فؤاد عبدالواحد يتألق في حفله بالمهرجان السعودي «عبيّة»

فؤاد عبدالواحد أثناء حفله في الرياض (خاص لـ بوابة الوسط)

أحيا الشاب فؤاد عبدالواحد على مدار ساعتين حفلاً غنائيًا ضمن المهرجان السعودي للجواد العربي «عبيّة» متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أهم أغنياته.

وأعرب فؤاد عن سعادته بنجاح حفلاته الغنائية أمام الجمهور السعودي، شاكرًا حضورهم وتواجدهم، وعلى التنظيم الرائع الذي تخلل مشاركته في هذا المهرجان الذي يجمع ما بين الفن والثقافة والتاريخ والترفيه، وقال: «أشكر دعوة إدارة المهرجان على تواجدي أمام هذا الجمهور السعودي الكبير، أشكر تفاعلكم، أشكر وجودكم، وأتمنى دائمًا أن أكون عند حسن ظنكم»، مضيفًا: «القادم مع الجمهور السعودي وللجمهور السعودي والخليجي والعربي أفضل وكثير».

وأوضح عبدالواحد أنه يستعد لمجموعة أخرى من الحفلات في مدينتي الدمام وجدة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنها عند موعدها، مؤكدًا حرصه على التواصل المستمر مع الجمهور السعودي في جميع المدن والمهرجانات.

فؤاد عبدالواحد أثناء حفله في الرياض (خاص لـ بوابة الوسط)