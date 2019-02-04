فيلم عن دمى نازية يتوج بجائزة مهرجان «جيرارميه» بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 11:06 صباحا
الألماني أودو كير متسلما الجائزة الكبرى لمهرجان «جيرارميه» 3 فبراير 2019 (أ ف ب)

مُنحت جائزة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان «الفيلم الخيالي» في جيرارميه (شرق فرنسا)، مساء الأحد، إلى الفيلم الأميركي «بابيت ماستر: ذي ليتليست رايخ» لصونيا لاغونا وتومي ويكلوند، بحسب ما أعلن المنظمون في بيان.

ويتمحور الفيلم على دمى نازية شيطانية صغيرة تقتل كل ما يعترض طريقها. ويشارك في هذا الفيلم الممثل الألماني الشهير أودو كير، وفق «فرانس برس».

وحضر كير (74 عامًا) وهو مخرج وكاتب سيناريو ومنتج أيضًا إلى جيرارميه، حيث كرِّم السبت. وعرضت أفلام شارك فيها مثل «فليش فور فرانكنشتاين» و«بلايد» و«ميلانكوليا».

ونال «بابيت ماستر» كذلك جائزة الجمهور وأفضل موسيقى أصلية (فابيو فريتزي).

ومُنحت جائزة لجنة التحكيم مناصفة إلى فيلمين سويديين «إنيارا» لبيلا كاغرمان وهوغو ليلايا و«ذي أنثينكبل» لمجموعة «كريزي بيكتشرز». وفاز الفيلم الأخير بجائزة النقاد ولجنة تحكيم الشباب.

ورأس لجنة التحكيم المخرجان وكاتبا السيناريو والمنتجان والممثلان بنوا ديليبين وغوستاف كيرفين.

وعرض نحو خمسين فيلمًا خلال المهرجان الذي انطلق الأربعاء.

وحل مهرجان«جيرارميه» مكان مهرجان «أفورياز»، وهو يقام في محطة التزلج هذه الواقعة في منطقة فوج في شرق فرنسا منذ العام 1994. وبات الآن أهم مهرجان لأفلام الخيال في أوروبا.

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