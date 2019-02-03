إسبانيا ضيف شرف معرض الدار البيضاء للكتاب

إسبانيا ضيف شرف معرض الدار البيضاء للكتاب (أرشيفية:انترنت)

تنطلق في المملكة المغربية في السابع من فبراير الدورة الخامسة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء بمشاركة أكثر من 700 ناشر من نحو 40 دولة يقدمون قرابة 128 ألف عنوان كتاب.

وقال وزير الثقافة والاتصال المغربي، محمد الأعرج، في مؤتمر صحفي «ما يميز هذه الدورة هو استضافتها إسبانيا كضيف شرف، في سياق يؤكد رسوخ العلاقات التاريخية والثقافية بين المغرب وجارته الشمالية»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي هذا الإطار يحتفي المعرض بالمستشرق الإسباني خوان غويتيسولو الذي ولد في برشلونة وتوفي في مراكش إضافة إلى معرضين للصور الفوتوغرافية وعروض فنية وموسيقية.

ويشارك في المعرض أكثر من 350 مفكرًا وأديبًا وشاعرًا ومترجمًا في برنامج حافل بالأنشطة يتضمن نحو 14 نشاطًا في اليوم.

ومن بين المشاركين الكاتب الفلسطيني يحيى يخلف والكاتب العراقي صموئيل شمعون والمؤرخ الجزائري حمدادو بن عمر والشاعرة السورية خلود شرف والروائي اللبناني إلياس خوري والروائي المغربي بنسالم حميش والصحفي المصري إبراهيم عيسى والمترجم الإسباني لويس ميغيل كانيادا.

كما يشمل برنامج المعرض الممتد حتى 17 فبراير، أمسية شعرية لتسليم جائزة الأركانة العالمية للشعر، وكذلك حفل إعلان جوائز الدورة الخامسة لمسابقة القراءة التي تنظمها شبكة القراءة بالمغرب وحفل تسليم جائزة ابن بطوطة.