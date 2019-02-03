مقتل الروائي العراقي علاء مشذوب في كربلاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 02:02 مساء
مقتل الروائي العراقي علاء مشذوب في كربلاء (فيسبوك)

فقد الوسط الثقافي والأدبي في العراق الكاتب والروائي علاء مشذوب، بعد أن راح ضحية حادث إطلاق نار أمام منزله في كربلاء السبت.

ونعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار الكاتب الراحل في بيان قالت فيه «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الكاتب والروائي الدكتور علاء مشذوب متأثرًا بإطلاقات نارية، برحيله، فقد الوسط الثقافي أحد مبدعيه وكتابه المتميزين. نعزي أنفسنا والوسط الثقافي بهذا المصاب الأليم»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكان مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على مشذوب (50 عامًا) أمام منزله فأردوه قتيلاً، ولم تتضح بعد الدوافع وراء الحادث.

كما أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بيانًا ندد فيه بالحادث، جاء فيه «يعبر الاتحاد العام للأدباء والكتَّاب في العراق عن جل غضبه وسخطه من جريمة اغتيال الروائي علاء مشذوب، وتعد هذه الفاجعة استهتارًا بدماء المواطنين والأدباء منهم على وجه الخصوص».

وتابع البيان «يحمل الاتحاد الجهات الحكومية، محلية ومركزية، المسؤولية كاملة، فقد عجزت عن حفظ الأمن العام».

ومشذوب من مواليد 24 يوليو 1968، تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة، من أبرز رواياته فوضى الوطن وجمهورية باب الخان وانتهازيون..ولكن وشارع أسود وبائع السكاكر.

كما أصدر مجموعات قصصية منها ربما أعود إليك وزقاق الأرامل وخليط متجانس، إضافة إلى كتب متخصصة في السينما والتلفزيون والنقد.

وقالت شرطة كربلاء في بيان «ستوافيكم قيادة شرطة كربلاء، ومثل ما عودتكم في كشف أكبر الجرائم الغامضة،عن كشف هذه الجريمة النكراء، وستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أهلها وزائريها والعبث بأمنها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات فاصلة لرئيس هيئة الشباب والرياضة في ليبيا بعد رصد 7 مليون دينار
رياضة محلية
تعرف على أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يضمد جراحه أمام بارما.. وروما في مهمة انتحارية أمام ميلان
رياضة عالمية
كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المواد الغذائية الأكثر فائدة للقلب