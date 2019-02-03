فعاليات ليبية الأحد بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 01:29 مساء
فعاليات ليبية الأحد بمعرض القاهرة للكتاب (فيسبوك)

تنظم، الأحد، فعاليات ليبية ضمن البرنامج الثقافي الليبي المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، برعاية الهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وتتضمن الفعاليات الليبية، الأحد، أمسية شعرية يشارك فيها كل من الشاعر جمعة عبدالعليم، وعصام الفرجاني، بقاعة الشعر بالمعرض الساعة الرابعة والنصف، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ونظمت الهيئة، الجمعة، بقاعة البرنامج المهني ندوة بعنوان «استلهام الثقافة العربية في عصر ثقافة العولمة» شارك فيها كل من سليمان زيدان، عبدالعزيز الصويعي، محمد سعيد محمد.

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