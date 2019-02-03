بطل «غيرل» أفضل ممثل في جوائز «ماغريت» البلجيكية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 12:44 مساء
فيكتور بولستر الفائز بجائزة أفضل ممثل خلال حفل «ماغريت» البلجيكية، 2 فبراير 2019 (أ ف ب)

نال الراقص والممثل البلجيكي فيكتور بولستر (16 عامًا) جائزة أفضل ممثل في حفل مكافآت ماغريت السينمائية البلجيكية عن دور الفتاة لارا في فيلم «غيرل» فيما توج «نو باتاي» أفضل فيلم.

ويروي «غيرل» الذي حقق نجاحًا شعبيًّا ونقديًّا في بلجيكا العام 2018، قصة مراهقة ولدت صبيًا مستعدة لتحمل كل المشقات لتصبح راقصة نجمة، وفق «فرانس برس».

وحاز الفيلم وهو الأول للمخرج الفلمنكي لوكا دونت (27 عامًا) ثلاث جوائز أخرى لأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم فلمنكي وأفضل ممثل في دور ثانوي لارييه فورتالتر الذي يقوم بدور والد لارا المحب.

وفاز فيلم «نو باتاي» للفرنسي البلجيكي غيوم سينيز (40 عامًا) بخمس جوائز منها أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة في دور ثانوي.

ويروي الفيلم قصة رب عائلة تنقلب حياته مع رحيل زوجته بالتزامن مع انتحار زميل له في العمل.

ونالت لينا جيرار فوس (سبع سنوات) إحدى المشاركات في الفيلم جائزة أفضل موهبة جديدة.

وتوجت البلجيكية لبنى الزبال (45 عامًا) أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «تويور» الذي يتمحور على عالم السطو على شاحنات المصارف المصفحة.

وفيلم «غيرل» نال جائزة الكاميرا الذهبية التي تكافئ أول فيلم في مهرجان كان الأخير.

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