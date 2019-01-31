الساحلي: عرض تمثال الإله الإغريقي أبوللو بمتحف بنغازي

عرض تمثال للإله الإغريقي أبوللو للجمهور بمتحف بنغازي قريبًا (فيسبوك)

أعلن مراقب بنغازي فتحي علي الساحلي قرب عرض تمثال للإله الإغريقي أبوللو الذي تم جلبه من إيطاليا لمدينة بنغازي في العام 1922، وتم وضعه بـ «Banco Comercial» أو المصرف التجاري بالمدينة.

التمثال من البرونز ويظهر فيه الإله «Apollo Belvedere» يضع جعبة السهام على ظهره، ويبدو وكأنه يمسك بالقوس في يده اليسري، غير هذا التمثال الإيطالي يحمل «Tree Collore» في يده اليسرى.

وكتب الساحلي عبر الصفحة الرسمية لمراقبة آثار بنغازي على «فيسبوك» عن التمثال « الغريب أن أبوللو شقيق الربة آرتميس وابن لاتو كان دائمًا يظهر وفي يده القيثارة، بينما شقيقته أرتميس كانت تظهر دائمًا وبيدها جعبة السهام والقوس».

وأضاف حول عملية تسلم التمثال «في عام 1996 وعندما كنت مديراً لمنطقة توكره الأثرية تلقيت رسالة من مدير المصرف التجاري، موقعة من مراقب آثار بنغازي يدعونا فيها لنقل التمثال من المصرف وتخزينه في مخازن مراقبة آثار بنغازي في توكره، ذهبت أنا والباحثان علي حسن الأشهب وعلي محمد مختار للمصرف وأخذنا التمثال وخزناه في مخازن المراقبة في توكره».

وأشار الساحلي «التمثال الذي يقدر عمره بحوالي المئة عام سيعرض قريبًا في متحف بنغازي» وأضاف «أشكر مراقب آثار توكرة لحمايته لهذه التحفة الرائعة طيلة هذه المدة الطويلة».

عرض تمثال للإله الإغريقي أبوللو للجمهور بمتحف بنغازي قريبًا (فيسبوك)