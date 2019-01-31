«فيض الذكريات» جديد الكاتب شكري محمد السنكي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 05:19 مساء
غلاف كتاب «فيض الذكريات» (فيسبوك)

صدر حديثًا للكاتب الصحفي والمؤرخ الليبي شكري محمد السنكي كتاب «فيض الذكريات» عن دار «الرواد» للنشر، والذي يشارك به في فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. 

«فيض الذكريات» يتحدث فيه سليمان منينة عن شخصيّات أثرت الحيَاة الأدبية والفنية بمِصْر والعالم العربي، وهم شعراء وفنانون وملحنون من خلال علاقته ومعرفته الشخصية بهم أثناء دراسته بالجامعة الأميركية بمصر في فترة الستينات.

ومن هؤلاء الشاعر الكبير الملقب بشاعر الشباب أحمد رامي، والشاعر الكبير صالح جودت، والملحن والفنان الشيخ سيد مكاوي، وشكري راغب مدير دار الأوبرا القديمة، والفنانة الكبيرة زينب صدقي. 

في هذا الكتاب سوف تتعرف على معلومات من أصحابها مباشرة لم تسمعها من قبل، حيث يستعرض السنكي ما سجله منينة من ذكريات جمعته بهذه القامات المصرية، وكذلك طرائف ومقالب ومواقف ظريفة.

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