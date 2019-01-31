رواية لـ«داليا أوينز» الأعلى مبيعًا بقائمة «نيويورك تايمز»

رواية لـ«داليا أوينز» الأعلى مبيعًا بقائمة «نيويورك تايمز» (أرشيفية:انترنت)

احتلت رواية «عندما يغنى لوبستر المستنقعات الأحمر» لداليا أوينز المركز الأول فى قائمة «نيويورك تايمز» لأعلى مبيعات الكتب فى الأسبوع الأخير، بينما حلت رواية «كذاب كذاب» لجيمس باتيرسون وكانديس فوكس فى المركز الثانى.

وجاءت رواية «إرهابى أوشفيتز» لهيثر موريس فى المركز الثالث ، فيما كان المركز الرابع لرواية «يوم الحساب» للكاتب جون غريشام، أما المركز الخامس والأخير بالقائمة كان من نصيب رواية «نقطة تحول» لدانيال ستيل.، وفقًا لموقع «نيويورك تايمز».

وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية، احتل كتاب «صيرورة» لميشيل أوباما المركز الأول للأسبوع العاشر على التوالي وجاء كتاب «متعلمة» لتارا وستوفر فى المركز الثاني، وثالثًا حل كتاب «المؤامرة الأولى» لبراد ميتلزر وجوش مينش، فيما احتل كتاب «العقال» ليوفال نوح هراري المركز الرابع، وبالمركز الخامس والأخير بالقائمة جاء كتاب «ملاءة الحقائق» لهانز روزلينغ واولا وآنا روزلينغ.