انتقادات لأريانا غراندي بسبب وشم ياباني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 10:46 صباحا
شوهد التسجيل المصوّر لأغنية «7 رينغز» أكثر من مئة مليون مرة (أ ف ب)

تلقت نجمة البوب الأميركية أريانا غراندي انتقادات على خلفية وشم دقته أخيرًا يتضمن عبارة مكتوبة بالأحرف اليابانية تحمل إشارة إلى نوع من المشويّات اليابانية بسبب خطأ إملائي.

وأرادت المغنية البالغة 25 عامًا دق وشم على كف اليد يترجم باليابانية عنوان أحدث أغنياتها «7 رينغز»، وفق «فرانس برس».

ونشرت غراندي صورة الوشم عبر «إنستغرام» قبل حذفها سريعًا إثر تلقيها تنبيهات من مستخدمين للإنترنت إلى أن ما دقته لا يؤشر إلى عنوان الأغنية بل إلى نوع من الأطعمة اليابانية المشويّة على الفحم.

وبحسب لقطات شاشة لتغريدات حذفتها المغنية لاحقًا، أقرت أريانا غراندي بأنها نسيت دق حرف لكنها أوضحت أن نوعية جلدها تتيح لها إعادة دق الوشم كاملًا مع العبارة الصحيحة.

وحقق التسجيل المصوّر لأغنية «7 رينغز» الصادرة في منتصف يناير نجاحًا كبيرًا إذ شوهد أكثر من مئة مليون مرة عبر «يوتيوب» وتصدّر العمل مبيعات الأغنيات المنفردة في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تصدر المغنية صاحبة الشعبية الكبيرة لدى المراهقين، ألبومها الجديد في 8 فبراير قبل عيد الحب.

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