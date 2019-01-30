تعاون بين جامعة بني وليد ودور نشر على هامش معرض القاهرة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 30 يناير 2019, 04:41 مساء
اتفاقية تعاون بين جامعة بني وليد ودور نشر بمعرض القاهرة للكتاب، يناير 2019 (خاص لـ بوابة الوسط)

تشارك جامعة بني وليد في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، في نسخته الخمسين، والذي انطلق في 23 يناير ويستمر حتى 5 فبراير، بأرض المعارض بالتجمع الخامس (شرق القاهرة).

وأوضح الناطق الاعلامي لجامعة بني وليد، فرج الشقار، لـ«بوابة الوسط» أن الجامعة تشارك بعدة عناوين تمثل إصدارات الجامعة وكلياتها، مشيرا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف أن وفد جامعة بني وليد التقى على هامش المعرض بعدد من دور الطباعة والنشر، وذلك من أجل إثراء التبادل الثقافي والعلمي بين الجامعة وهذه الدور.

ويشارك فى المعرض 35 دولة منها 10 دول أفريقية 3 منها تشارك لأول مرة هى كينيا وغانا ونيجريا و16 دولة من آسيا و7 دول من أوروبا و2 من الأمريكتين.

اتفاقية تعاون بين جامعة بني وليد ودور نشر بمعرض القاهرة للكتاب، يناير 2019 (خاص لـ بوابة الوسط)
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