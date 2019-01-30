تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان «زاوية للأفلام القصيرة»

بوستر مهرجان «زاوية للأفلام القصيرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

قررت زاوية إقامة فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «زاوية للأفلام القصيرة» في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير المقبل.

تضم قائمة الأفلام المشاركة في هذه الدورة 14 فيلمًا هي؛ «سينما الجنوب» للمخرج مينا يسري، و«أبي لم يستطع أن ينقذ الطائرة الورقية» من إخراج خالد مدحت معيط، و«التدريبات القصوى لتحسين الأداء» لياسر شفيعي، و«برطمان ملىء بالسمك» للمخرج جوزيف عادل، و«خمستاشر» من إخراج سامح علاء، و«البحر» لناهد نصر.

كما تضم القائمة أيضًا فيلم «أنا رايحة السينما» للمخرجة سندس طارق، و«توماتيك» لكريستوف صابر، و«زي الشمس» من إخراج هنا محمود، و«فيلم تجريبي» لنورا عبدالرحمن، و«ذراعي الممتدة» للمخرج محمد علام، و«خيوط ذهبية» لعبدالرحمن سالم، و«سابع سما» للمخرجة كرستين حنا، و«منى ورحيم» من إخراج هادي بسيوني.

وسيتم تقييم الأفلام من قبل لجنة تحكيم تضم في عضويتها كلًا من المخرج أحمد فوزي صالح، والسيناريست مريم نعوم، والمصور عبد السلام موسى.

ومن المقرر أن تبدأ العروض ابتداء من الخميس في السابعة مساءً، وتستمر طوال أيام المهرجان، كما يشهد ختام المهرجان السبت القادم حفل توزيع الجوائز على الفائزين

وأعلنت إدارة المهرجان تفاصيل الجوائز وعددها 5 وهي جائزة أفضل فيلم المقدمة من شركة «ريد ستار»، وقيمتها 15 ألف جنيه، جائزة أفضل مخرج مقدمة من شركة «أفلام مصر العالمية»، وقيمتها 10 آلاف جنيه، جائزة لجنة التحكيم المقدمة من شركة «فيلم كلينك»، وتبلغ 10 آلاف جنيه، جائزة الجمهور المقدمة من شركة «نيو سينشري»، وتبلغ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى جائزة أفضل سيناريو المقدمة من «ورش دهشور»، وهي عبارة عن حضور ورشة من اختيار الفائز في الفترة ما بين فبراير ويونيو 2019.

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان «زاوية للأفلام القصيرة» (خاص لـ بوابة الوسط)