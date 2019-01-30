تعرض ممثل أسود لاعتداء في شيكاغو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 11:55 صباحا
جاسي سموليت في لوس أنجليس، 3 يونيو 2017 (أ ف ب)

أدخل الممثل الأميركي جاسي سموليت بطل مسلسل «إمباير» المستشفى الثلاثاء، في شيكاغو بعد أن اعتدى عليه شخصان ووجها إليه «شتائم عنصرية ومناهضة للمثلية الجنسية»، بحسب ما ذكرت السلطات.

جاسي سموليت البالغ 36 عامًا كان يسير في الشارع وسط شيكاغو قرابة الساعة الثانية صباحًا عندما اقترب منه شخصان ووجها إليه «شتائم عنصرية ومناهضة للمثلية الجنسية». وانهالا عليه بالضرب وألقيا عليه «مادة كيميائية مجهولة»، بحسب ما أوضحت الشرطة.

وأضاف بيان الشرطة الذي نشرته «فرانس برس»، «لفَّ أحدهما حبلًا حول عنق الضحية»، مشيرًا إلى أن السلطات تتعامل مع الحادث «على أنه جريمة محتملة بدافع الكراهية».

وأثار الاعتداء على الممثل الأسود والمثلي جنسيًّا سيلًا من الإدانات. حيث قالت كامالا هاريس عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية والمرشحة للانتخابات الرئاسية في 2020، إن الحادث «محاولة سحل».

وأكدت في تغريدة «ينبغي ألا يخشى أحد على حياته بسبب ميوله الجنسية أولون بشرته. ينبغي علينا أن نحارب الكراهية».

وأعرب طاقم مسلسل «إمباير» عن تضامنه مع الممثل. وقال لي دانييلز أحد القائمين على العمل «لا تستحق ولا أحد يستحق ربط حبل حول عنقه».

ودعمت الممثل كذلك مجموعات دفاع عن الحقوق المدنية وحقوق المثليين.

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