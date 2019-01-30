وفاة أحد نجوم أر أند بي في الثمانينات

المغني جيمس إنغرام مع باتي أوستن في نيويورك، 22 أبريل 2008 (أ ف ب)

توفي المغني الأميركي جيمس إنغرام عن 66 عامًا، بحسب ما أعلن مقربون من نجم موسيقى أر أند بي في الثمانينات الذي اشتهر خصوصًا بأغنية «بايبي كوم تو مي».

وقال المنتج والموسيقي كوينسي جونز الذي كشف موهبة إنغرام «تخونني الكلمات للتعبير عن حزني الشديد على وفاة أخي الصغير».

وأكدت الممثلة والمنتجة ديبي آلن نبأ الوفاة وقالت عبر تغريدة إنها فقدت «أعز صديق»، وفق «فرانس برس».

وبعد سنوات عدة أمضاها ضمن فرق ومرافقًا على البيانو راي تشارلز أيضًا، سطع نجم جيمس إنغرام العام 1981 من خلال مشاركته في ألبوم «ذي دود» لكوينسي جونز. ومن الأغاني التي أداها «وان هاندرد وايز» الذي نال عنها جائزة غرامي.

صوته الدافئ كان من بين أجمل الأصوات في الثمانينات في موسيقى أر أند بي، ولا سيما في الأغنية الرومانسية «بايبي كوم تو مي» الثنائية مع باتي أوستن الذي تربع بفضلها في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة في فبراير 1983.

واشتهر كذلك بأغنية ثنائية أخرى هي «يا مو بي ذير» الثنائية أيضًا مع مايكل ماكدونالد الذي اشتهر في السبعينات والثمانينات. ونال عنها جائزة غرامي أخرى العام 1984.

ورافقه كوينسي جون في كل المحطات الرئيسة في حياته الفنية.