محاضرة عن الشاعر محمد الشلطامي في طرابلس

أمينة خليفة هدريز تحاضر عن الشاعر الراحل محمد الشلطامي فى طرابلس (فيسبوك)

تنظم الجمعية الليبية للآداب والفنون، الثلاثاء، محاضرة بعنوان «تطورالخطاب وتحولات الرؤية عند الشاعر محمد الشلطامي» تلقيها أمينة خليفة هدريز، بدار حسن الفقيه حسن للفنون، المدينة القديمة طرابلس.

أمينة هدريز أستاذة جامعية سبق وأن صدر لها كتاب بعنوان «الصورة الشعرية عند محمد الشلطامي دراسة نقدية تحليلية»، ولها مخطوط بعنوان «جدلية الحبس والإبداع دراسة في أدب السجناء الليبيين 1973/ 1987»، ودراسة نقدية حديثة تعتمد اللسانيات منهجًا لها، تحصلت بها على درجة الدكتوراه العام 2017 من الجامعة الوطنية بدولة ماليزيا، ولها أيضًا عديد الدراسات والأبحاث التي شاركت بها بمؤتمرات علمية ونشرتها في عدد من الدوريات المحلية والعربية.