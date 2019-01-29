محاضرة عن الشاعر محمد الشلطامي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 05:02 مساء
أمينة خليفة هدريز تحاضر عن الشاعر الراحل محمد الشلطامي فى طرابلس (فيسبوك)

تنظم الجمعية الليبية للآداب والفنون، الثلاثاء، محاضرة بعنوان «تطورالخطاب وتحولات الرؤية عند الشاعر محمد الشلطامي» تلقيها أمينة خليفة هدريز، بدار حسن الفقيه حسن للفنون، المدينة القديمة طرابلس.

أمينة هدريز أستاذة جامعية سبق وأن صدر لها كتاب بعنوان «الصورة الشعرية عند محمد الشلطامي دراسة نقدية تحليلية»، ولها مخطوط بعنوان «جدلية الحبس والإبداع دراسة في أدب السجناء الليبيين 1973/ 1987»، ودراسة نقدية حديثة تعتمد اللسانيات منهجًا لها، تحصلت بها على درجة الدكتوراه العام 2017 من الجامعة الوطنية بدولة ماليزيا، ولها أيضًا عديد الدراسات والأبحاث التي شاركت بها بمؤتمرات علمية ونشرتها في عدد من الدوريات المحلية والعربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق