فوز آلان ألدا بجائزة عن مجمل أعماله

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 03:55 مساء
فوز آلان ألدا بجائزة عن مجمل أعماله (أرشيفية:انترنت)

فاز الممثل الأميركي آلان ألدا بجائزة عن مجمل أعماله الأحد، خلال حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة تكريمًا لمسيرته الفنية التي بدأها قبل 60 عامًا.

واشتهر ألدا بشخصية الكابتن خفيف الظل بنجامين فرانكلين «هوكآي» بيرس في المسلسل الكوميدي «ماش» الذي عرضته شبكة «سي بي إس» بدءًا من سبعينات القرن الماضي وتدور أحداثه خلال الحرب الكورية، وفقًا لوكالة رويترز.

وخلال حفل نقابة ممثلي الشاشة الذي أقيم بمدينة لوس انجليس، قدم النجم توم هانكس الجائزة لألدا الذي يبلغ من العمر 82 عامًا والذي شاركه بطولة أحد أفلامه.

وقال ألدا بعد تسلمه الجائزة وسط تصفيق الحضور الذين وقفوا لتحيته «أدرك الآن أكثر من أي وقت مضى كم الفخر الذي أشعر به لكوني جزءًا من أسرة الممثلين».

وكتب ألدا وأخرج العديد من حلقات المسلسل، وشاهد قرابة 106 ملايين شخص الحلقة الأخيرة من المسلسل العام 1983، وهو رقم قياسي لعدد مشاهدي أي محتوى تلفزيوني في الولايات المتحدة واستمر لثلاثة عقود.

وقدم ألدا الذي أعلن في يوليو إصابته بمرض الشلل الرعاش قبل ثلاثة أعوام، عددًا من الأدوار في برودواي وعلى شاشة السينما والتلفزيون بما في ذلك مشاركته في موسمين من المسلسل الشهير «ذا وست وينج». 

وفاز ألدا بجائزة إيمي ست مرات بينها خمس جوائز عن دوره في المسلسل، وفي السينما، ترشح لجائزة أوسكار العام 2004 عن دوره في فيلم «ذي أفياتور».

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