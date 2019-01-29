«أمازون» تبدأ تصوير مسلسل عن مارادونا

مارادونا أثناء تدريبه فريق دورادوس المكسيكي، 10 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

انطلق في بوينوس آيرس تصوير مسلسل يروي سيرة دييغو مارادونا بموافقة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في الأرجنتين.

هذا المسلسل الذي تبثه «أمازون» على منصتها الإلكترونية وتتشارك في إنتاجه مع شركة «بي تي إف ميديا» المكسيكية، يحمل عنوان «سوينيو بنديتو» (الحلم المبارك) وهو يبدأ بمشهد يظهر تعاطي مارادونا المخدرات في فيلا في مدينة بونتا ديل إيستي المحببة لدى المشاهير الأرجنتينيين، وفق «فرانس برس».

ويجسد ثلاثة ممثلين أرجنتينيين هم نازاينو كاسيرو وخوان بالومينو ونيكولاس غولدشميت، شخصية مارادونا في ثلاث مراحل من عمره، مع ما رافق هذه المسيرة من فضائح وعلاقات عاطفية ومشكلات إدمان على المخدرات وتعاطي منشطات.

وفاز مارادونا اللاعب التاريخي في المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده سنة 1986.

وأشارت «أمازون برايم فيديو» إلى أن «هذا المسلسل يتضمن حلقات سيرة ذاتية مدة كل منها ساعة وهو يتناول الانتصارات والتحديات التي خاضها لاعب كرة القدم الأسطوري هذا، إضافة إلى المحطات الرئيسة في مسيرته المهنية وحياته الشخصية».

وصور المخرج أمير كوستوريتسا وثائقيًا عن حياة مارادونا غير أن هذا المسلسل هو الأول عن البطل السابق الذي يدرّب حاليًا فريقًا محليًا لكرة القدم في منطقة سينالوا المكسيكية.

وأبدت زوجته السابقة كلوديا فيلافانيي التي يتواجه معها في المحاكم منذ سنوات، تحفظات على مضمون المسلسل.

وقالت «رأيت تحيزهم، وهو ما يبتغون من خلاله أرباحًا مالية أكبر.. إذا لم يتضمن النص وصفًا لحقيقة ما عشته، عندها سأروي حتمًا نسختي من الأحداث».