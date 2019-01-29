مكتب الثقافة بنغازي يستعد لحملة «هيا نقرأ»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 11:52 صباحا
مكتب الثقافة بنغازي يستعد لحملة «هيا نقرأ» (فيسبوك)

يستعد مكتب الإعلام والثقافة بنغازي، ومكتب النشاط بوزارة التعليم إلى تنظيم حملة بعنوان «هيا نقرأ»، والتي تهدف إلى تعزيز دور القراءة لدى طلبة المدارس.

وستتضمن الحملة زيارات لطلبة المدارس لمركز وهبي البوري الثقافي بمدينة بنغازي، للاطلاع على مكتبة المركز، بمعدل زيارتين في الأسبوع، يقوم خلالها الطلبة بالتعرف على عنوانين جديدة في مختلف المجالات، واختيار كتب للقراءة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

وتقرر إطلاق الحملة خلال اجتماع جمع بين كل من رئيس قسم النشاط بوزارة التعليم رافع التاورغي، رئيس قسم المراكز الثقافية بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي أحمد الشويهدي، ومستشار الشؤون الفنية بمكتب الإعلام والثقافة عبدالسلام الطيرة، منسق الأقسام بمكتب النشاط المدرسي يوسف عبدالله، رئيس وحدة التفتيش التربوي والمكتبات رندة البرعصي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق