مكتب الثقافة بنغازي يستعد لحملة «هيا نقرأ»

مكتب الثقافة بنغازي يستعد لحملة «هيا نقرأ» (فيسبوك)

يستعد مكتب الإعلام والثقافة بنغازي، ومكتب النشاط بوزارة التعليم إلى تنظيم حملة بعنوان «هيا نقرأ»، والتي تهدف إلى تعزيز دور القراءة لدى طلبة المدارس.

وستتضمن الحملة زيارات لطلبة المدارس لمركز وهبي البوري الثقافي بمدينة بنغازي، للاطلاع على مكتبة المركز، بمعدل زيارتين في الأسبوع، يقوم خلالها الطلبة بالتعرف على عنوانين جديدة في مختلف المجالات، واختيار كتب للقراءة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

وتقرر إطلاق الحملة خلال اجتماع جمع بين كل من رئيس قسم النشاط بوزارة التعليم رافع التاورغي، رئيس قسم المراكز الثقافية بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي أحمد الشويهدي، ومستشار الشؤون الفنية بمكتب الإعلام والثقافة عبدالسلام الطيرة، منسق الأقسام بمكتب النشاط المدرسي يوسف عبدالله، رئيس وحدة التفتيش التربوي والمكتبات رندة البرعصي.