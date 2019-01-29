حضور ممثل يؤدي دور «إل تشابو» في «ناركوس» إلى المحكمة

إليخاندرو إيدا الذي يؤدي دور «إل تشابو» أمام المحكمة في بروكلين، 28 يناير 2019 (أ ف ب)

حضر الممثل الذي يؤدي دور «إل تشابو» في مسلسل «ناركوس» بشكل مفاجئ إلى المحكمة التي يمثل أمامها تاجر المخدرات المكسيكي الشهير، الإثنين، في نيويورك من أجل الاطلاع أكثر على شخصيته.

وعرَّف صحفي الممثل المكسيكي إليخاندرو إيدا (34 عامًا) الذي يؤدي دور خواكين «إل تشابو» غوسمان في مسلسل «ناركوس» الناجح عبر «نتفليكس»، إلى أحد محامي تاجر المخدرات والمتهم نفسه لدى وصوله إلى محكمة بروكلين الفيدرالية، حيث تجرى المحاكمة، وفق «فرانس برس».

وابتسم له «إل تشابو». وألقى إليخاندرو إيدا التحية أيضًا على زوجة تاجر المخدرات إيما كرونيل، التي تحضر الجلسات يوميًّا تقريبًا.

وقال إيدا للصحفيين: «بصفتي ممثلاً أهدف إلى عكس الشخصية الحقيقية للدور». وأضاف: «أتيت لأدرس رجلاً يشكل بطريقة ما أسطورة». وأوضح أنه شعر بـ«التوتر» لرؤية «إل تشابو» في الحقيقة.

وأكد أن لديه «مشاعر متناقضة» حيال «إل تشابو» (61 عامًا) وحيال محاكمته.

وأوضح: «بصفتي ممثلاً أدرس الإنسان فيه. أراقب تصرفاته ونظراته، كيف يلامس وجهه. على الصعيد الإنساني الأمر حزين، إذ نشعر بكل سلطة الولايات المتحدة ضد شخص واحد».

لكن «بصفتي مكسيكيًّا، أرى أن على هذا الرجل أن يدفع ثمن جرائمه. فالكثير من الناس ، آلاف الأشخاص قضوا جراء تجارة المخدرات» بحسب ما أضاف، متسائلاً إن كان إل تشابو «دمية» في كل هذا.

وتفيد السلطات الأميركية بأن كارتل سينالوا بزعامة «إل تشابو» نقل إلى الولايات المتحدة أكثر من 154 طنًّا من الكوكايين بين العامين 1989 و2014 بقيمة تقدر بـ14 مليار دولار.

وانطلقت محاكمته في 5 نوفمبر بنيويورك على أن تنتهي في أواخر الشهر المقبل.