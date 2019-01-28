«حرب الغزالة» في أتيليه القاهرة

رواية «حرب الغزالة» للروائية الليبية عائشة إبراهيم

تنظم مكتبة ودار نشر طرابلس العلمية العالمية، بالتعاون مع أتيليه القاهرة ندوة حول رواية «حرب الغزالة» للروائية الليبية عائشة إبراهيم، غدًا الثلاثاء 29 يناير 2019 الساعة الخامسة مساءً.

يشارك في الندوة أستاذ النقد في الجامعات الليبية، الدكتور حسن الأشلم، والناقد عبدالحكيم المالكي ويديرها الأديب جمعة الفاخري.

تدور أحداث الرواية حول مملكة ليبية قامت بأقصى جنوب غرب ليبيا، في زمن موغل في القدم، وهو أبعد فضاء زماني تحدثت عنه المصادر التاريخية والشواهد التي تركها الأسلاف الغابرون على جدران الكهوف.

الرواية تطرق أبواب زمن لم يطرقه أحد من قبل، وتستنطق حياة الليبيين منذ ما يزيد على عشرة آلاف عام، من خلال اللوحات الصخرية التي تصور تفاصيل حياتهم.

الرواية دعوة لإعادة قراءة التاريخ، وتناقش نشأة الحضارات وانتشارها، وتتبع خطًّا واقعيًّا، يتكئ على الخيال ولا يتصادم مع التاريخ.